Leo taucht ein ins Sondengängermilieu. Der erfolglose Sondler Mario Karl schien wenig erfreut, dass sich die Brüder in seinem Revier rumtrieben. Auch die Antiquarin Elke Rühl scheint in den Fall verwickelt zu sein. Und was hatte der Weinhändler Hademar Steiner am Tatabend an der Baustelle zu suchen, auf der Elias gefunden wurde?



Benni und Leo versuchen, den verzwickten Fall zu lösen.