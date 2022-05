Ein Sommer auf Lanzarote

Wie der Zufall es will, wurde sein Koffer auch noch mit Julianes Koffer vertauscht. Die sonst so elegante Headhunterin steht in Evas Bademantel mit fröhlichen Hasenmotiven und nassen Haaren vor ihrem potenziellen Kunden - der zu allem Überfluss auch noch blendend aussieht - und bringt es nicht fertig, ihre Identität preiszugeben. Sie stellt sich als Jule vor.



Als Eva - Gegnerin der Ölbohrungen vor Lanzarote - zu ihrem dreitägigen Event einer Bürgerinitiative fährt, übernimmt Jule notgedrungen die Bäckerei. Bäcker Diego fällt dann auch noch wegen der frühen Geburt seiner Tochter aus. Jule wendet sich in ihrer Not an Juan, den einzigen Menschen, den sie sonst noch auf der Insel kennt. Gemeinsam suchen sie nach einem Bäcker-Ersatz und fühlen sich immer mehr zueinander hingezogen.



Und ab da verpasst Jule immer wieder den Moment, Juan zu gestehen, dass sie eigentlich "seine" Headhunterin ist. Jules Dilemma: Der Deal ist zwar sehr wichtig für ihre Karriere, aber privat möchte sie diesen Mann nicht aufgeben. Es ist brandgefährlich, gegen die Firmen-Compliance mit einem Kunden zu flirten oder ihm gar noch näherzukommen. Und genau gegen alle diese Regeln wird Juliane verstoßen. Am Ende verliert sie fast alles.