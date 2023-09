Ein Sommer auf Malta

Franka kommt nach Valletta, um John, den neuen Leiter der dortigen Sprachschule, einzunorden. Er soll das ausgefeilte Lernsystem nutzen, das die Grundlage für den Erfolg von "Talk to Me" ist, einer weltweit agierenden Sprachschule, für die Franka arbeitet. Doch John, Typ Lebemann, lässt Franka humorvoll auflaufen.



Er hält nichts vom sturen Vokabel- und Grammatikpauken. Er versucht, Sprache situativ zu vermitteln. Das jedoch lässt sich schlecht in evaluierbare A- bis C-Zertifikate pressen. Franka beißt sich an ihm die Zähne aus. Als sie John mit der Kündigung drohen muss, lenkt dieser zwar ein, aber einsichtig ist er nicht. Damit sein Kurs nicht durchfällt, manipuliert er den Test, was Franka herausfindet. Wird sie ihn nun feuern? Johns ehrgeiziger Kollegin Sina wäre das gerade recht.



Wie gut, dass Franka durch die Bekanntschaft mit Till auch schöne Begegnungen auf Malta hat. Sie läuft ihm buchstäblich in die Arme, als er nach der Reparatur eines Siphons aus ihrem Hotelbad kommt. Till ist von einnehmendem Charme, manchmal vielleicht etwa übergriffig, aber Franka genießt seine Nähe. Umso härter trifft es sie, als sie merkt, dass Till auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Er ist ein Hochstapler.



Franka verbündet sich mit den beiden anderen betroffenen Frauen, Cleo und Maria. Gemeinsam wollen sie ihm das Handwerk legen. Aber Till scheint sich ernsthaft in Franka verliebt zu haben. Er gibt die Beziehungen zu den beiden anderen auf und will mit Franka nach Deutschland kommen. Franka schwankt: Meint er es ernst? Am Flughafen jedenfalls taucht er nicht auf.