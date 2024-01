Ein Sommer im Schwarzwald

Wellness im Schwarzwald – das ist Fionas Plan, als sie gut gelaunt über die Landstraße kurvt. Ein kleiner Unfall jedoch führt sie auf den Berghof von Marlies und Joseph. Dass sie dort länger als eine Nacht bleiben würde, hätte die Großstadtpflanze Fiona nie für möglich gehalten. Aber eine Nachricht ihres Lebenspartners Marc wirbelt ihr Leben durcheinander.



Marc und sie sind Anwälte, Fachgebiet: Bau- und Mietrecht. Während Marc die großen und komplexen Fälle liebt, kümmert sich Fiona gern um die Probleme der "kleinen Leute". Dass Marc nun das Exklusivmandat eines Immobilienmoguls übernommen hat, findet Fiona mehr als befremdlich. Sie fühlt sich übergangen, auch wenn Marc als Inhaber der Kanzlei jedes Recht hat, deren Geschäftsschwerpunkt festzulegen. Aber hätte er sie nicht wenigstens fragen müssen?



Bei körperlicher Arbeit will sie den Kopf frei bekommen und bietet daher Marlies und Joseph ihre Hilfe an. Auch begleitet sie Sascha, der mit seinem Pferd Moritz einmal pro Saison vorbeikommt, um für Joseph schwer zugängliche Baumstämme aus dem Wald zu ziehen. Das vertraute Miteinander zwischen Sascha und seinem Tier fasziniert Fiona. So innig er mit seinem Pferd ist, so abweisend ist er Menschen gegenüber – aus gutem Grund. Es dauert sehr lange, bis Sascha Fiona anvertraut, warum er mit den Menschen gebrochen hat.



Aber auch Marlies und Joseph tragen ihr Herz nicht auf der Zunge. Erst nach und nach entdeckt Fiona, dass die beiden in Schwierigkeiten stecken. Ihre Tochter Leni, kaum 20 Jahre alt, verunglückte vor Kurzem tödlich beim Radfahren. Insbesondere Marlies fällt es schwer, sich damit abzufinden. Leni wollte "Bed and Breakfast" anbieten. Für den Umbau hatte sie einen Kredit aufgenommen, dessen Rückzahlung jetzt schwer auf den Eltern lastet. Vor allem, da Marlies es nicht über sich bringt, die Räume, die Leni gestaltet hatte, überhaupt zu betreten. Fiona ist fasziniert, mit welcher Selbstverständlichkeit Joseph Marlies auffängt und unterstützt. Und wie beide gemeinsam ihr schweres Schicksal meistern.



Marc hat inzwischen nachgedacht und taucht auf dem Hof auf. Er liebt Fiona und will sie nicht verlieren. Lieber macht er den Coup rückgängig. Fiona schwankt: Kann sie dieses Angebot annehmen? Marlies, Joseph und nicht zuletzt Sascha bringen sie gründlich ins Grübeln.