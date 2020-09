Ein Sommer in Andalusien

Nur die nette, junge Taxifahrerin Flora ist bei ihr. Mit Flora ist Pia vom Flughafen in Sevilla bis nach Gibraltar gefahren. Genügend Zeit, um ihr die ganze romantische Geschichte mit John zu erzählen. Doch von Romantik ist gerade nicht mehr viel zu spüren. Pia gibt sich alle Mühe, die Enttäuschung zu verbergen, John verpasst zu haben. Wer weiß, ob er überhaupt da war. Anrufen kann sie ihn nicht, da die beiden damals keinerlei Daten ausgetauscht haben. Die analoge Welt sollte wieder eine Chance bekommen.



Pia ist fest entschlossen, ihren Andalusien-Urlaub nun so gut es geht zu genießen, und nimmt die Einladung von Flora dankend an, mit nach Cádiz zu einer Hochzeit zu fahren. Spätestens als Pia dort auf Diego trifft, einen engagierten und charmanten Spanier, kann sie den eigentlichen Grund ihre Reise vorerst vergessen. Mit Diego erlebt Pia Andalusien und die wunderschöne Stadt Cádiz von einer ganz anderen, nicht nur touristischen Seite. Dass er sich in seiner Freizeit gegen die ungerechten Zwangsräumungen engagiert, imponiert ihr.



Der Urlaub scheint gerettet – bis ihr John in Ronda über den Weg läuft. Pia weiß weder, wie sie Diego oder John diese verzwickte Situation erklären soll, noch weiß sie, wo sie mit ihren Gefühlen steht. John ist zuverlässig und verbindlich, zudem ein erfolgreicher Geschäftsmann. Diego ist ein Abenteurer mit dem Herz am rechten Fleck und ohne jede gesicherte Zukunft. Am Ende muss Pia ihre Entscheidung ganz allein treffen, die so oder so ihr Leben grundsätzlich auf den Kopf stellen wird.