Ein Zettel am Spiegel verrät, dass ihr Noch-Ehemann Lars alles mitgenommen hat und im Beach-Resort auf sie wartet. Lars will Paula zurückerobern, während Danh offensichtlich noch ganz andere Ziele verfolgt. Er ist mittlerweile auch an Marie interessiert, aber nicht, weil sie Paulas Zwillingsschwester ist, sondern weil sie in illegale Adoptionsverfahren involviert scheint.



Als sich Lars und Danh begegnen, ist das Duell schnell entschieden. Paula bleibt bei Danh, und der vertraut ihr an, dass er als Arzt Teil einer Organisation ist, die illegale Adoptionen zu verhindern sucht. Die neugeborenen Babys werden den Wöchnerinnen oft schon im Krankenhaus weggenommen. Leider führen die Spuren ins Beach Resort, und Marie steht mit im Fokus. Paula kann und will das nicht glauben. Sie nimmt Danh das Versprechen ab, Marie außen vorzulassen und sie zu beschützen.



Als sich die Verdachtsmomente nicht nur erhärten, sondern Danh auch noch genau das Gegenteil dessen zu tun scheint, was er versprochen hat, kommt es zwischen Paula und Danh zum Zerwürfnis.