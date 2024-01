Entdeckt hat den Toten das "Holzweibel", eine verwirrt wirkende Frau, die seit Wochen in einem Wohnwagen im Wald lebt. Sie will zufällig auf den bereits toten Timo gestoßen sein, berichtet sie zögerlich der Försterin Bergelt, die die Kommissare bei ihren Ermittlungen wieder unterstützt.



Winkler und Szabo überbringen der tief getroffenen, alleinerziehenden Mutter Yvonne Barthel die traurige Nachricht vom Tod ihres Sohnes Timo. Bei ihren Recherchen unter den jugendlichen Klubbesuchern stellen sie fest, dass in Timos Klub Drogen konsumiert werden. Als Dealer verdächtigen Winkler und Szabo einen Tschechen. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Mann als tschechischer Polizist undercover im Drogenmilieu unterwegs ist.



Vom Bürgermeister des Ortes, Björn Haberkorn, und seiner Frau Nadine erfahren die Kommissare, dass Timo mit ihrer Tochter Kim eng befreundet war. Aber Winkler und Szabo können Kim nicht erreichen, die angeblich ihre Oma in Salzburg pflegt.



Unterdessen kommt es zwischen dem tschechischen Polizisten und Karina sowie endlich auch zwischen Robert Winkler und Saskia Bergelt zu einer höchst privaten Annäherung.



Als die Kommissare informiert werden, dass Timo eine Datscha gemietet hatte, um dort die Nächte mit wechselnden Freundinnen zu verbringen, ruft wieder die Pflicht. An der Datscha treffen sie auf den eifersüchtigen Niklas, der noch eine Rechnung mit Timo offen hat. Sie entdecken dort aber auch die Reste des Labors, in dem Timo Crystal Meth herstellte. Timos bester Freund Jens gibt zu, dass er von den Drogengeschäften wusste, Timo jedoch angeblich nicht davon abhalten konnte.



Die Kommissare finden bald heraus, dass die beiden Freunde noch ein anderes dunkles Geheimnis teilen. Es hängt mit einem tödlichen Skiunfall des vergangenen Winters im Erzgebirge zusammen. Die Mutter des damaligen Opfers ist das "Holzweibel", jene Frau, die den toten Timo gefunden hat.



Robert Winkler wird bewusst, dass in diesem Fall drei Mütter auf unterschiedliche Weise ihre halb erwachsenen Kinder verloren haben. Nach einer Begegnung zwischen dem "Holzweibel" und Yvonne Barthel kommt es zu einem dramatischen Showdown.