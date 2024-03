Fabian und seine Noch-Ehefrau Paula wechseln sich seit einem Jahr bei der Kinderbetreuung ab und ziehen wochenweise zu Mathilda und Louis sowie den Leih-Großeltern Moni und Ibrahim ins Haupthaus. Paula trifft sich in ihren kinderlosen Wochen weiterhin in Leipzig mit ihrem Freund Alexej. Fabian kann sein Singledasein jedoch nicht so recht genießen – bis er überraschend Nora Mannstein wiedersieht, eine Jugendliebe. Nora lässt Fabians Herz höherschlagen, und auf einmal scheint die schmerzhafte Ehe-Auszeit von Paula Sinn zu ergeben. Erst spät bemerkt er die rosarote Brille, durch die er Nora sieht.



Auch im Therapiefall geht es um Projektionen und trügerische Überzeugungen: Liv und Leander Herzog kommen zu Fabian, weil Leander sich von seiner Frau im Stich gelassen fühlt. Eigentlich hatten die beiden den Plan, mit Leanders Renteneintritt in seine Heimat Österreich zurückzukehren. Doch nun erwartet der gemeinsame Sohn ein Kind, und Liv möchte in Leipzig bleiben, wo sie als helfende Großmutter angeblich gebraucht wird.



Eine von Fabian motivierte Aussprache mit dem Sohn stürzt Liv in eine Krise: Ihr Sohn will ihre Hilfe nämlich gar nicht. Wie kam sie nur dazu, sich dies einzubilden? Und wieso bereitet ihr die Vorstellung, mit Leander wegzuziehen, diese unerklärlichen Bauchschmerzen? In der Therapie kristallisiert sich heraus, dass Leander an beidem nicht unschuldig ist.