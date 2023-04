Der bringt seinen kranken Ara zu ihr in die Praxis. Das Tier ist fast noch frecher als sein Halter - bis sich Josef als Studienrat a. D. näher mit dem Wortschatz des bunten Papageis beschäftigt.



Die ganze Familie ist von den Vorfällen in Mitleidenschaft gezogen: Wolfgang ist immer noch enttäuscht und wütend über das Fehlverhalten seines Sohnes. Marianne macht sich dagegen eher Sorgen um Marie, die nicht weiß, ob sie angesichts der Umstände überhaupt in Störzing bleiben soll. Was hält sie hier noch? Und Stefans Tochter Lisa geht die Geheimniskrämerei ihres Vaters ziemlich auf die Nerven. Niemand spricht mit ihr darüber, warum Marie so plötzlich ausgezogen ist.



Wütend schnappt sie sich deswegen ihre Sachen und bleibt ein paar Nächte bei ihrer Freundin Anna Gebauer. Auch Lisas Bruder Daniel, der dort nebenbei als Betriebshelfer arbeitet und mittlerweile mit Annas Mutter Petra liiert ist, will es Stefan überlassen, Lisa aufzuklären. Das nimmt Lisa ihm übel. Und Anna ist von dem ewigen Geturtel der beiden frisch Verliebten mittlerweile ziemlich genervt. Aus Frust und Langeweile chatten die beiden Mädchen mit einem älteren Jungen, der ihnen den Floh ins Ohr setzt, dass man mit Stechapfel für einen Moment seine Sorgen vergessen kann.



In dem Ökobauern Xaver Gammerdinger erkennt Stefan in dieser schweren Zeit einen echten Freund: Es tut ihm gut, jemanden zu haben, dem er sein Herz ausschütten kann oder der ihm einfach nur Gesellschaft leistet.



Aber auch beruflich haben die beiden miteinander zu tun, denn Gammerdinger hat aus einem seiner Bienenstaaten kleinere Völker ausgesiedelt. Während sich Sägewerksbesitzer Franz Berghammer mächtig über die summenden Gesellen in der Nähe seines Sommerhauses ärgert und keinen Hehl daraus macht, dass er die Stöcke lieber heute als morgen verschwinden lassen würde, freut sich Landwirtin Petra Gebauer sehr, denn die Bienenvölker sorgen für die Befruchtung ihrer Obstbäume und damit für besseren Ertrag. Als plötzlich ein Bienensterben auftritt, ist Stefan misstrauisch: Hat Berghammer die Bienen absichtlich vergiftet? Um herauszufinden, woran genau immer mehr Bienen verenden, braucht Stefan Maries Hilfe.