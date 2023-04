Bei einer gemeinsamen Wanderung entdecken Stefan und Marie einen Gamsbock, der vor ihren Augen abstürzt. Da Gamsböcke ausgesprochen talentierte Kletterer sind, wird Marie misstrauisch. Als sie mit Stefan das tote Tier untersucht, macht sie eine alarmierende Entdeckung: Das Tier ist an der Gamsblindheit verendet.



Stefan will seinen Kollegen Jakob, den vor Ort zuständigen Förster, informieren. Dieser hat Stefan und Marie seine Hütte für das Wochenende zur Verfügung gestellt - inklusive Champagner. Nun aber macht er sich große Sorgen um die Steinböcke, die er erst kürzlich wieder ansiedeln konnte. Da die Krankheit höchst ansteckend ist, machen sich Marie, Stefan und Jakob auf die Suche nach der Quelle der Infektion.



In Störzing laufen derweil die Vorbereitungen für das "Waldolympia" auf Hochtouren. Bürgermeister Kögl hoffte, sich aus der Affäre ziehen zu können, doch dann fordert ihn der Bürgermeister von Grünau samt Gattin zu einem Duell heraus. Peter braucht also eine Wettbewerbs-Partnerin. Nur, wer könnte das sein? Verzweifelt fragt er alle Damen seiner Umgebung. Marie ist verreist, seine Sekretärin verletzt, und Maria Grandl steht für so etwas ohnehin nicht zur Verfügung.



Plötzlich kommt ihm die rettende Idee: Karen Engels, die sympathische neue Verwalterin seines Reiterhofes. Karen ist wenig begeistert, dass Peter in ihr nur einen Notnagel sieht, aber letztlich sagt sie zu. Auch Eva Dacher und Ronald Badstuber treten als Paar an - und was sich im Wettbewerb ganz natürlich anfühlt, wird für beide auch endlich privat zur Gewissheit. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Stefan und Marie, doch deren Rückreise vom romantischen Kurzurlaub endet tragisch.