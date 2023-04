Er weist Stefan Leitner an, die Gänse so rasch wie möglich zu vertreiben - zur Not mit dem Gewehr. Stefan hält das für keine gute Lösung und bittet um etwas Zeit. Gemeinsam mit Badstuber, Eva Dacher und Breitkreuz überlegt er, zunächst akustische Signale einzusetzen, die die Vögel vergraulen sollen. Doch die angebrachten Bewegungsmelder, die einen Warnton auslösen, irritieren die schlauen Gänse nur kurz - dieser Versuch schlägt fehl. Stefan braucht eine neue Idee.



Ungeduldig nimmt Kögl jedoch hinter seinem Rücken selbst die Zügel in die Hand. Er drängt Ronald Badstuber, der dem Bürgermeister nicht verraten will, dass Stefan seinen Vater in der Reha besucht, ihm die Nummer eines Falkners zu geben. Als Stefan eine tote Wildgans entdeckt, die übel zugerichtet ist, und der Hund des Ehepaars Kröger, das bei Marianne und Josef in der Jugendherberge logiert, von einem Greifvogel angegriffen wird, ahnt der Förster Schlimmes. Marie diagnostiziert bei Karlchen zwar nur eine Schockstarre, aber wer wird das nächste Opfer des angriffslustigen Vogels?



In der Rehaklinik erholt sich Wolfgang Leitner langsam von seinem Oberschenkel-halsbruch. Er muss an Krücken wieder laufen lernen, und Stefan fällt es schwer, seinen sonst so agilen Vater gebrechlich und krank zu sehen. Auch Wolfgang ist es unangenehm, dass sein Sohn ihn so sieht. Er schickt ihn vehement weg. Stefan wird klar, dass der immer optimistische und voller Elan steckende Wolfgang in eine mentale Lebenskrise gerutscht ist. Dass Marianne und Josef ihn in der Herberge vermissen und vor lauter Stress und Arbeit ersticken, scheint ihn auch nicht zu berühren. Er fühlt sich alt und nutzlos. Währenddessen versucht Marie, soweit es ihre Zeit erlaubt, Marianne und Josef unter die Arme zu greifen. Denn Josef ist nicht gerade praktisch veranlagt, und Waschmaschine und Boiler geben natürlich gerade jetzt den Geist auf, wo das Haus voller Gäste ist.



Während Stefan und Marie noch immer unter ihrer Trennung leiden, geht Daniela aufs Ganze. Sie bringt Peter Kögl dazu, ihr noch eine Chance auf eine Aussprache zu geben. Und Peter muss sich eingestehen, dass er Danielas verrückte Art und ihre Hartnäckigkeit immer noch bezaubernd findet.