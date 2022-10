Nicht nur, dass skrupellose Tierhändler ein Affenbaby aus einem berühmten Naturpark gestohlen haben, so "nebenbei" erfährt Sonja auch, dass die befreundete Tierärztin Nathalie Kamp, bei der sie wohnen, vor vielen Jahren einmal mit Stefan liiert war. Da nützt auch die Tatsache wenig, dass Nathalie frisch verliebt in Julian König ist, einen attraktiven Unternehmersohn. Gerade als die Urlaubsstimmung ohnehin gegen Null sinkt, taucht Wolfgang gut gelaunt mit seinem Freund Josef im Schlepptau auf: Sein Last-Minute-Flug hatte ausgerechnet Teneriffa im Angebot. Nach einem Streit mit Stefan wegen Nathalie ist Sonja plötzlich verschwunden. Und niemand ahnt, in welcher Gefahr sie schwebt: Sonja ist entführt worden. Als sie Nathalie in der Zuchtstation des Parks aufsuchen will, ertappt Sonja einen maskierten Einbrecher auf frischer Tat, der gerade drei wertvolle Eier der seltenen Riesenechse Lagarto Gigante stehlen will. Es kommt zu einem Kampf - Sonja kann zwar den Diebstahl verhindern, doch sie wird bewusstlos geschlagen und verschleppt. Stefan will gerade die Polizei wegen Sonjas Verschwinden um Hilfe bitten, als sein Handy klingelt: Es sind die Entführer, die ein Ultimatum stellen. Sie lassen Sonja frei, wenn Stefan ihnen die Echsen-Eier besorgt . . .