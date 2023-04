Auch Marianne hat mit der ausgelasteten Jugendherberge alle Hände voll zu tun. Ihr Groll gegen Roswitha steigt, denn diese nimmt Josef voll in Beschlag. Frau Dr. Ludwigs Dackel Rudi ist Favorit auf den Sieg, aber mit der Dackeldame Rosi ihres ewigen Konkurrenten Oswald Paintner taucht eine ernsthafte Bedrohung im Wettbewerb auf. Marie erkennt allerdings, dass er mit kleinen Tricks arbeitet, und so werden Hund und Halter disqualifiziert. Marianne nutzt diesen Umstand, um Zwietracht zwischen Josef und Roswitha zu säen.



Stefan betreut gemeinsam mit Eva Dacher und Ronald Badstuber ein zweitägiges Managerseminar mit Übernachtung in der freien Natur. Zum einen ist die Lust der drei dauergestressten Angestellten gleich null, zum anderen muss Stefan im Verlauf der Wanderung erfahren, dass die drei Manager, die er eigentlich zum Teambuilding-Seminar begrüßen wollte, mitten in einem unfairen Konkurrenzkampf um einen Leitungsposten innerhalb ihrer Abteilung stecken. Ihr Chef, Herr Dr. Wank, erwartet vom Förster eigentlich einen ausführlichen Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitarbeiter.



Tatsächlich sind Sebastian, Martina und Philipp alles andere als ein Team, aber Stefan gibt die Hoffnung nicht auf. Er will, dass sie erkennen, worauf es im Leben und im Job wirklich ankommt. Während er bei den Managern versucht, ein Miteinander voranzutreiben, gibt es in seinem eigenen Team auch Zoff. Eva und Ronald finden einfach keinen Weg, sich ihre Gefühle füreinander einzugestehen, und geraten auf der Wanderung in einen heftigen Dauerstreit. Während Stefan bei den drei Managern zumindest kurzfristig sanfte Erfolge erzielen kann, spitzt sich der Konflikt im eigenen Lager zu.