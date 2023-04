Walkers Besitzer, Thomas Brüning, ist außer sich. Er hat ein gesundes Pferd in Peters Obhut gegeben und nun das. Er fordert Schadenersatz und findet in den anderen Pferdebesitzern schnell Mitkläger.



Zu allem Überfluss bestätigt Frau Dreier, die Ärztin vom Veterinäramt, die Diagnose und macht allen Beteiligten deutlich, dass die infizierten Tiere spätestens 24 Stunden nach Diagnose eingeschläfert werden müssen. Marie versucht, den verzweifelten Peter zu unterstützen und kümmert sich mit Hingabe um alle Tiere. Doch dann erkrankt auch die trächtige Belinda, das Lieblingspferd ihrer Schwester.



Indes stößt Stefan auf eine interessante Spur, die das Geheimnis der plötzlichen Seuche klären könnte. Er ahnt nicht, dass Peter inzwischen von Harald Königstein ein weiteres Übernahmeangebot für Gut Königstein erhalten hat, das er nicht ausschlagen kann.



Vor lauter Stress auf dem Reiterhof bemerken Stefan und Marie zunächst nicht, dass ihre Tochter Lisa nicht mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnimmt. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Anna möchte Lisa unbedingt zum Auftritt des beliebten Sängers Toby, der in der Nähe von Störzing ein Konzert gibt. Doch der Mädchenschwarm steht offenbar nur auf die ganz Dürren, und so nehmen Lisa und Anna Appetitzügler aus dem Internet ein. Doch die Pillen haben eine verheerende Wirkung.



Sorgen bereitet Stefan auch sein Freund Xaver Gammerdinger, der nach einer saftigen Erhöhung die Miete seines kleinen Hofes nicht mehr zahlen konnte. Keiner hat bemerkt, dass er schon seit Wochen in einem alten Bauwagen auf dem Gelände des Walderlebniszentrums wohnt. Als Stefan mehr über Xavers berufliche Vergangenheit in der Molkerei Grandl erfährt, beginnt er für seinen Freund einen Kampf um Gerechtigkeit. Der will sich aber eigentlich gar nicht helfen lassen.