Sie macht "Nägel mit Köpfen" und trifft sich mit Dr. Mödinger beim Anwalt, um die Formalitäten zur Übernahme seiner Tierarztpraxis zu klären. Stefan ist enttäuscht, dass sich erste Terminprobleme schon am Umzugstag einstellen und Marie daraufhin auch erst einmal in Küblach bleiben muss. Maries Schwester Daniela ahnt jedoch, dass hinter der Entscheidung, nicht mit Stefan mitzugehen, vielleicht ein anderes Problem stecken könnte.



Dadurch, dass Marie und vor allem auch Marianne nun fehlen, bekommt Stefan schon am ersten Arbeitstag organisatorische Probleme: Bürgermeister Kögl will dem Förster sein neues Team vorstellen, zudem gibt es offenbar Probleme mit einem Biber. Doch wer kümmert sich um den kleinen Lukas? Auch Lisa, die sich nur unwillig im neuen Forsthaus einrichtet, ist wenig begeistert, gleich allein bleiben zu müssen.



Nach seinem ersten Reviergang stellt Stefan fest, dass die durch den Biber verursachten Schäden Fällarbeiten notwendig machen, die einen seltenen und unter Naturschutz stehenden Bestand an Teichmuscheln gefährden. Stefans neue Mitarbeiter Eva Dacher und Ronald Badstuber reagieren zunächst mit Skepsis auf ihren Vorgesetzten. Vor allem Badstuber macht keinen Hehl daraus, was er vom neuen Förster hält. Doch Stefan lässt sich nicht beirren und versucht, die Fällung zu stoppen, aber es ist zu spät: Der Baum kracht mitten in die Muschelbestände. Jetzt gilt es, schnell Schadensbegrenzung zu betreiben. Stefan verblüfft zwar sein neues Team mit der Idee, die Baumkrone unter Wasser zu kappen, gerät dabei aber in eine lebensgefährliche Situation.