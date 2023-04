Doch Stefan fällt auf, dass sich unter dem Baumaterial verdächtige Substanzen befinden. Er nimmt eine Probe und lässt diese im Labor untersuchen. Das Ergebnis ist für alle ein Schock: Es handelt sich um illegal mit Bauschutt gestreckten Schotter.

Der Erfolg von Maries mobiler Tierarztpraxis hat sich in Störzing schnell herumgesprochen. Auch Landwirt Leo Stolz, der seit kurzer Zeit Nandus, eine südamerikanische Straußenart, züchtet, bittet sie um Hilfe. Er macht sich Sorgen um seine Hennen. Marie wird Zeugin eines heftigen Streits zwischen Stolz und seinem Nachbarn Klaus Pohlmann, der die Tiere nicht mag. Am nächsten Morgen sind die Nandus aus ihrem Gehege entkommen und versetzen ganz Störzing in Aufregung. Gemeinsam mit Stefan versucht Marie, die gefräßigen Tiere wieder einzufangen. Doch was sie mehr umtreibt: Hat sie am Vortag das Gatter wirklich ordnungsgemäß verschlossen?

Bei Josef, Wolfgang und Marianne steht endlich der Umzug bevor. Alles scheint bestens vorbereitet: Daniela soll die Tiere, die nach dem Brand des alten Hofes bei ihr Unterschlupf gefunden haben, vorbeibringen. Die neuen Möbel werden ebenfalls geliefert. Doch die Lieferanten kommen früher als geplant und lassen die Möbel im Regen vor dem Haus stehen, weil sie niemanden antreffen.