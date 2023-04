Von der sympathischen und attraktiven Witwe, deren Tochter Anna mit Stefans Tochter Lisa zur Schule geht, erfährt er, dass sein Mitarbeiter Ronald Badstuber als Betriebshelfer für die Pflege und Teilrodung des Waldes zuständig ist. Frau Gebauer ist dankbar für Badstubers Unterstützung, zumal sie in finanziellen Nöten steckt. Doch Stefan ist irritiert, als er erfährt, wie viel Geld die Witwe für die gerodeten Stämme erhalten hat. Wurde sie betrogen?



Während Stefans Vater Wolfgang schweren Herzens nach Küblach zurückmuss, taucht Marie mit der freudigen Nachricht auf, dass sie sich gegen die Übernahme der Praxis in Küblach entschieden hat. Sie wird zu Stefan und den Kindern nach Störzing ziehen. Stefan ist überglücklich und merkt in seiner Euphorie und seinem beruflichen Stress nicht, dass es seiner Tochter Lisa nicht gut geht. Sie hat große Probleme in ihrer neuen Schule, denn sie wird von einer Mädchenclique schikaniert. Lisa traut sich nicht, Stefan von dem Mobbing zu erzählen. Als sie nach der Schule mit einer Verletzung nach Hause kommt, verkauft sie das ihrem Vater als Sportunfall. Auch Marie versucht, sich mit Lisa anzufreunden, doch ihre Versuche schlagen fehl. Lisa flüchtet auf den Reiterhof von Daniela Königstein und versteckt sich dort. Nur durch Zufall kommen Daniela und Marie dahinter, was Lisa wirklich bedrückt.



Auch auf dem Hof von Marianne, Josef und Wolfgang herrscht eher gedrückte Stimmung. Alle drei vermissen Lisa und Lukas, die sie sonst immer schön auf Trab gehalten haben. In seiner Langeweile und aus purem Aktionismus beginnt Wolfgang sogar, einige Fenster auf dem Hof auszubauen, um sie neu zu streichen. Dabei unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler.