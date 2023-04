Auch das Dach des Rathauses wurde durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen, was in den ohnehin schon knappen Haushalt eine beträchtliche Lücke reißt. Die Gemeinde muss sparen, und schnell steht ein erstes Projekt auf der Streichliste: der Naturpark. Stefan schafft es, mit Bürgermeister Kögl eine Schonfrist auszuhandeln. Nun muss er innerhalb kürzester Zeit einen effektiven Finanzierungsplan auf die Beine stellen.



Die Urlauberfamilie Petersen macht eine Waldwanderung. Die Stimmung ist im Keller, denn Tim und Judith Petersen stehen kurz vor der Scheidung. Bald eskaliert der Streit, sodass Tochter Mia mitten in der Nacht Reißaus nimmt. Stefan findet sie am nächsten Morgen schlafend vor Xaver Gammerdingers Haus. Zurück beim Zeltplatz, fehlt von ihren Eltern allerdings jede Spur.



Was passiert mit dem leerstehenden Anbau der Jugendherberge? Wolfgang würde zu gerne eine Räucherei hineinbauen, Josef plädiert für eine Bibliothek. Marianne soll eine Entscheidung treffen, was nicht ohne Bestechungsversuche abläuft. Doch dann finden die drei einen verletzten Storch im Gebüsch. Marie nimmt den entkräfteten Vogel mit ins Forsthaus, denn schließlich hat sie keine Praxis, wo sie ihn behandeln könnte. Oder vielleicht doch?