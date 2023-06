Katja, die auf dem Hof der Familie aushilft, stellt schnell fest, dass Laura sich mehr als merkwürdig verhält. Nicht nur ihrer Mutter gegenüber zeigt sie sich abweisend, sondern auch die kleine Christina bekommt die Gefühlsausbrüche der großen Schwester zu spüren. Sind Selbstvorwürfe der Grund für deren Verhalten? Oder ist es einfach die Abwehr einer zu großen Verantwortung in der Familie? Christina dagegen verhält sich vorbildlich, beinahe schon erwachsen, und entlastet ihre Eltern im Alltag, wo sie nur kann.



Mit Einfühlungsvermögen und Hartnäckigkeit gelingt es Katja, das Vertrauen der beiden Mädchen zu gewinnen und so ein Geheimnis zu erfahren, das ihr eine Familie am Abgrund offenbart. Eine Situation, die Katja aus ihrer eigenen Vergangenheit sehr gut kennt.



Da Katja von ihrem Einsatz wie absorbiert ist, bekommt sie nur am Rande mit, wie am Beziehungshimmel zwischen Tierarzt Mark und seiner Freundin Sophie erste größere Wolken aufziehen. Ein Grund für den Stress zwischen den beiden liegt in einer heiklen Geschichte, die Mark seinen Beruf kosten kann: Kikis Freund Sam entpuppt sich als militanter Tierschützer, der gegen Missstände in der Viehhaltung der Region vorgehen will und Parolen an Stallwände sprayt. Als sich auch Kiki in die Tierschutzaffäre verwickelt und schließlich herauskommt, dass der örtliche Tierarzt zwei der "Schmierfinken" bei sich im Haus beherbergt, sitzt Mark endgültig tief im Schlamassel.



Einmal mehr zeigt sich in dieser turbulenten Situation, dass Katja und Mark trotz aller Beziehungswirrungen echte Freunde sind und sich aufeinander verlassen können, auch wenn es hart auf hart kommt.