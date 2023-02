Katja erwacht jäh, als plötzlich irgendwo im Haus laute Musik erklingt. Zu ihrem Entsetzen findet sie in der Küche ein Paket mit einem Schweinekopf und der deutlichen Nachricht, sie möge aus Frühling verschwinden. Auf dem Weg zum Polizeirevier geraten Katja und die Polizisten in eine herren- und hundelose Schafherde.



Derweil bereitet Tom seinen geplanten Heiratsantrag vor: Er bittet Pfarrer Sonnleitner, ihn zu unterstützen, indem er Katja zwei Tage lang freigibt. Tom möchte ihr den Antrag nämlich in seinem spektakulären Haus am Gardasee machen. Um sie dort hinzulocken, behauptet er, das Haus solle verkauft werden. Katja willigt nach anfänglichem Zögern in die Reise ein.



Während sie und Tom eine wunderschöne Zeit am Gardasee verbringen, klärt sich das Geheimnis um die aufgescheuchte Schafherde auf: Der Hirte Heinrich von Ruhburg ist unerwartet gestorben. Bis seine Tochter Henrike Renner, die seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater hatte, aus München eintrifft, um zu überlegen, was sie mit ihrem Erbe – den Schafen – machen soll, hüten Lilly und Adrian die Herde und verbringen eine Nacht unterm Sternenhimmel.