Gleichzeitig kümmert sich Katja auch um den Unfallverursacher Lutz Engel, in dessen Familie schon seit Längerem der Haussegen schief hängt. Finanzielle Probleme, Streit und Alkoholmissbrauch drohen die Familie zu zerstören. Wird Katja einen Weg finden, dass am Ende hinter allen Türen in Frühling Weihnachten gefeiert werden kann?