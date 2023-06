Die drei Kinder von Luise Böhm – Tommy, Vivi und Romy – gehen mit dem Unglück der Mutter ganz unterschiedlich um: Während der 16-jährige Tommy tapfer versucht, das Familienoberhaupt zu ersetzen und Katja auf dem Hof einführt, fühlt die 14-jährige Vivi eine große Schuld auf sich lasten, weil sie all die täglichen Konflikte, die sie mit ihrer Mutter hatte, nun plötzlich nicht mehr klären kann. Die zehnjährige Romy hat hingegen Gottvertrauen: Gemeinsam mit Pfarrer Klein betet sie für ihre Mutter und glaubt fest daran, dass es ihr bald schon besser gehen wird. Mit Charme, Einfühlungsvermögen und viel zupackender Lebensfreude gelingt es Katja, die Lücke vorübergehend zu schließen, die in die Familie Böhm gerissen wurde.



Als sie in einer Kiste von Luise Böhm einen Umschlag mit Geld und einen Schlüssel findet, der offensichtlich in keines der Schlösser auf dem Hof passt, versucht sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Und weshalb kündigt eine Münchner Schneiderei eine jährlich wiederkehrende Paketsendung zur abgelegenen Mangfall-Hütte an, von der niemand etwas weiß? Katja stößt auf ein Geheimnis, das Luise Böhm selbst vor ihren Kindern bewahrt hat.



Katjas eigene, 17-jährige Tochter Kiki, mit der Katja noch immer eine kleine Ferienwohnung auf dem Bauernhof der Familie Gmeiner bewohnt, hat währenddessen eine leidenschaftliche Romanze mit dem feschen Matze Gmeiner. Die räumliche Enge zwischen Mutter und Tochter führt zu vielen Gelegenheiten für peinliche Situationen und altersbedingte Interessenkonflikte. Nicht nur deshalb hält Katja die Augen nach einer eigenen Wohnung offen. Und sie drängt Kiki zu einem Praktikum in der Klinik, in der auch Luise Böhm liegt. Bis Kiki eines Abends mit einer erschütternden Neuigkeit auf den Hof der Familie Böhm kommt.