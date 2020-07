Zeit für Frühling

Voller Elan arbeitet sich Katja in die Geheimnisse der Fischzucht ein und versucht, den Ausfall zu kompensieren. Auch als Franz im Frühlinger Krankenhaus überraschend an beiden Beinen - also auch an dem gesunden - operiert wird und längere Zeit ausfällt, steht die ehemalige Krankenschwester Katja an seiner Seite und rät ihm, eine finanzielle Entschädigung von der Klinik zu verlangen.



Nach und nach entwickelt sie den Verdacht, dass Franz das Opfer eines Ärztefehlers wurde, der die Familie nun die Existenz kosten kann. Die Ereignisse spitzen sich zu, als Katja herausfindet, dass ihre Tochter Kiki, die ebenfalls eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert, an der Operation beteiligt war. Doch warum verschweigt Kiki diesen Umstand? Plötzlich stehen sich Mutter und Tochter in einem Interessenkonflikt zwischen Emotion und Verantwortungsgefühl gegenüber. Wie werden die beiden daraus hervorgehen?