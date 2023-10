Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf

Adem kämpft mit sich. Zu sehr ist ihm Paul ans Herz gewachsen. Zu falsch ist das, was Vincent von ihm verlangt. Adem und Mina nähern sich weiter an bei der Unterstützung einer wohnungssuchenden kosovarischen Familie. Als Adem sein Dilemma andeutet, nennt Mina ihm einen möglichen Ausweg: Er solle doch einfach einen normalen Studentenjob suchen, in eine normale WG ziehen. Es klingt so einfach, so richtig. Und Adem scheint endgültig zu wissen, was er tun muss. Einfach gehen und diese toxische Welt hinter sich lassen. Alles fühlt sich wieder gut an.



Als er sich von Paul verabschieden will, lernt dieser gerade für die entscheidende Prüfung am nächsten Morgen. Wenn er sie nicht schafft, wird er exmatrikuliert. Diese Schande wäre auch das Ende für ihn im Korps. Adem bietet sich eine böse Gelegenheit. Wird er sie nutzen?