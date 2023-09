Adem genießt fortan die Vorteile dieser Gemeinschaft. Auch auf das Fechten mit scharfer Klinge lässt er sich ein. Schnell wird er sogar zum "Fux" befördert. Aber sind hier wirklich alle so nett, wie es scheint? Als Adem sich in die Studentin Mina verliebt, verschweigt er ihr seine Mitgliedschaft im Corps. Sie hält nichts von den Verbindungen mit ihrem altertümlichen Gehabe. Aber was passiert, wenn Mina von seiner zweiten Identität erfährt? Wie lange kann Adem sein Doppelleben aufrechterhalten?



Die Mini-Serie "Füxe" führt in die Welt der Studentenverbindungen, die für die meisten Menschen verschlossen bleibt. Sie kann nicht nur Macht und Einfluss von Eliten sichern, sondern die Chance für einen sozialen Aufstieg bieten. Auch innerhalb der Verbindungen geht es von Anfang an um den Aufstieg in der Hierarchie. Die jungen "Füxe" streben nach oben.



Im Rahmen der Nachwuchsförderung der ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" ist auch die Serie "Füxe" von neuen, vielversprechenden Talenten bei Schauspiel, Team, Buch und Regie hergestellt worden.