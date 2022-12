Nach dem Tod seiner Verlobten Lykke (Felice Jankell) ist Carl Hamilton (Jakob Oftebro) traumatisiert. Sein ehemaliger Chef DG (Krister Henriksson) sucht den Agenten auf, um ihn mit einem Auftrag auf andere Gedanken zu bringen.



Hamilton lässt sich auf die Mission in Warschau ein. Dort hat Magnus Jäger (Jimmy Lindström), schwedischer Mitarbeiter eines polnischen Ölkonzerns, Zuflucht in der Botschaft seines Heimatlandes gesucht. Er verfügt angeblich über wichtige Informationen, die die nationale Sicherheit Schwedens betreffen. Hamilton soll ihn nach Stockholm eskortieren und die Informationen für den OP5 sichern.



Als sie unterwegs in einen Hinterhalt geraten, hält sich Jäger nicht an Carls Anweisungen, und er wird erschossen. Um herauszufinden, was die Umweltaktivisten der "Green Army" mit seinem Tod zu tun haben, freundet sich Carl mit der Bloggerin Ina (Deleila Piasko) an. Sie bringt ihn zum Domizil der Gruppe, die von der geheimnisvollen Cecille (Masha Tokareva) geführt wird.