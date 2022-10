Joseph Tarabasov (Rein Oja) bittet D.G. (Krister Henriksson) nämlich, eine wichtige Zeugin namens Elena (Katharina Nesytowa) außer Landes zu schmuggeln und in Sicherheit zu bringen. Elena ist die Verlobte von Borisov, der vor ihren Augen erschossen wurde und allem Anschein nach Hintergrundinformationen zu den Vorgängen in Stockholm hatte.



Kristin Ek (Nina Zanjani) und Birger Hagman (Peter Andersson) vom schwedischen Nachrichtendienst Säpo stochern derweil immer noch im Dunkeln in Bezug auf die Hintermänner des Anschlags. Durch Birger erfahren sie jedoch einiges über die Identität von Carl Hamilton (Jakob Oftebro), von dem sie eine Beteiligung an dem Anschlag vermuten - und seine geplante Rückkehr aus dem Nahen Osten nach Stockholm.



Dann überschlagen sich die Ereignisse: An einer Tankstelle werden die gesuchten Attentäter erkannt und der Polizei gemeldet. Der Nachrichtendienst nimmt sofort die Verfolgung auf. Wird es den Sicherheitskräften gelingen, die Terroristen aufzuhalten?