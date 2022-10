Der Leiter der Abteilung OP-5 des militärischen Abschirmdienstes, D.G. (Krister Henriksson), bringt die russische Zeugin Elena (Katharina Nesytowa) in Sicherheit und in Stockholm in einer Wohnung unter. Doch im Haus gegenüber hat sich ein Scharfschütze einquartiert, der die Gespräche von Elena belauscht. Was hat der Unbekannte vor? Und in wessen Auftrag handelt er?



Die Terroristen sind unterdessen weiter auf der Flucht. Ihr Fluchtauto wird zwar entdeckt - doch es ist verlassen. Säpo-Mitarbeiterin Kristin Ek (Nina Zanjani) entdeckt allerdings eine Spur.



In der Zwischenzeit kann Hamilton (Jakob Oftebro) D.G. berichten, dass der beim Anschlag vom 1. Mai schwer verletzte Pressereferent der Innenministerin Sissela Lindgren (Anna Sise) einen engen E-Mail-Kontakt mit dem in Russland getöteten Mann unterhalten hat, dessen Verlobte nun unter dem Schutz von D.G. steht. Und das Material, das sich in den E-Mails findet, ist äußerst brisant.



Außerdem stellt sich heraus, dass die unbekannte Agentin, die am 1. Mai in einer Stockholmer Seitenstraße tot aufgefunden wurde, nicht durch die Bombe, sondern durch einen gezielten Messerstich getötet wurde. Damit rückt Hamilton für die Säpo immer mehr ins Zentrum ihrer Ermittlungen.