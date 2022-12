Die chinesisch-schwedische Forscherin Lin Zheng (Jacelyn Parry) arbeitet an einem bahnbrechenden Verfahren zur DNA-Sequenzierung, das eine große Gefahr in sich birgt: Sollte es in die falschen Hände geraten, könnte es als Massenvernichtungswaffe missbraucht werden. Carl Hamilton (Jakob Oftebro) wird auf Lin Zheng aufmerksam, weil sie unwissentlich Kontakt zu einem Unternehmen hatte, das auch Geschäfte mit Kriminellen macht.



Als sie entführt wird, ist Carl zur Stelle und kann sie befreien. Die Polizei bringt die Forscherin mitsamt ihrer Familie an einem geheimen Ort unter. Hamilton gerät allerdings ins Visier des Waffenhändlers André De Vries (Götz Otto). Er macht Lykke (Felice Jankell), die Verlobte des Geheimagenten, ausfindig und setzt sie unter Druck. Sie soll Malware auf Carls Laptop installieren, um damit in das Netzwerk des OP5 einzudringen. Doch der Plan wird von IT-Spezialist Birger (Jörgen Thorsson) vereitelt. De Vries legt nach – und Lykkes Leben steht auf dem Spiel.