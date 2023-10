Was ist in dem Schönheitssalon passiert, in dem Elaine (Claire Bermingham) mit ihren Brautjungfern Denise (Nadia Forde), Eniola (Jade Jordan), Ruth (Clara Harte) und Molly (Doireann May White) sowie ihrer Trauzeugin Junggesellinnenabschied gefeiert hatte?



Die von Glenn (Paul Tylak) wie auch immer herbeiorganisierten Überwachungsvideos zeigen, dass die Mädels jede Menge Spaß haben, der jedoch abrupt endet, als Trauzeugin Nuala (Naoimh Whelton) an einer Botulinumvergiftung stirbt.



Das Gift, so der unbestechliche Laborbefund, muss ihrem Champagner beigemischt gewesen sein. Allerdings tranken alle aus derselben, frisch geöffneten Flasche – und niemand hat Nualas Glas angerührt, nachdem es Kosmetikerin Carol (Eva-Jane Gaffney) direkt in das Behandlungszimmer zu Nuala gebracht hat. Harry (Jane Seymour) und Fergus (Rohan Nedd) stehen vor einem Rätsel: Wie konnte Nuala vergiftet werden – und von wem?



Zu allem Überdruss befindet sich Fergus in einer schwierigen Situation: Seine Mutter Paula (Samantha Mumba), die kurz nach der Geburt von Fergus' Schwester Liberty (Rosa Willow Lee) die Familie verlassen hatte, ist nach Jahren wiederaufgetaucht und bittet ihren Sohn, einen Kontakt mit Liberty zu arrangieren. Widerstrebend lässt er sich darauf ein und holt sich Unterstützung bei seiner Freundin Lola (Rose O'Neill), Harrys Enkelin.



Weiterhin große Kopfschmerzen bereitet den beiden Hobbyermittlern auch ihr kniffliger Fall. Es ist nicht zu übersehen, dass keine der Frauen die schon etwas ältere Nuala besonders mochte, aber auch untereinander gleicht die Freundschaft der jungen Damen eher einer Schlangengrube. Und über allen thront Braut Elaine, für die es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt als ihre perfekte Hochzeit. Aber es findet sich partout kein Mordmotiv.



Da greift Harry zu einem unkonventionellen Plan, um an mehr Informationen zu gelangen. Der beinhaltet allerdings, dass sich Fergus einer Beautybehandlung unterziehen muss, was dieser schnell bereuen wird. Aber führt die beiden das auch zur Lösung des Mordfalles?