Ein Wasserschaden, verursacht durch ein Unwetter, hat einen kompletten Hotelflügel verwüstet. Hinzu kommt eine starke Konkurrenz: Die Hotel-Holding Sevilliero wirbt wichtige Großkunden ebenso ab wie erfahrenes Personal.



Als Laura das Ausmaß der Probleme erkennt, trifft sie dies schwer. Insbesondere, weil sie nach wie vor sehr an ihrem Vater Viktor hängt, der alles versucht, um das Hotel zu retten. Ihm und der Belegschaft des Hauses fühlt sich Laura nach wie vor eng verbunden.



Bei Chefkoch Castillo Diaz soll Lauras Sohn Pedro während der Sommerferien in der Küche arbeiten, um seine Schulden abzubezahlen. Die hat er, seit er unter Drogeneinfluss ein Auto gestohlen und zu Schrott gefahren hat. Was Pedro nicht weiß: Laura zieht in Erwägung, eine Stelle in Barcelona anzunehmen und dauerhaft in der Stadt ihrer Kindheit zu bleiben. Sie glaubt, dass Pedro der Abstand zu den falschen Freunden und ein geregelter Alltag bei ihrem alten Freund Castillo guttun könnte.



Im Hotel lernt Laura auch ein neues Schwergewicht kennen: Mateo Bonachera, den stellvertretenden Hoteldirektor, der an der Seite ihrer Eltern jene Funktion eingenommen hat, die eigentlich einmal für sie vorgesehen war. Der attraktive Manager bezieht Laura ein in die Planungen für die Renovierungsarbeiten und scheint offen für ihre Ideen, ähnlich wie Viktor. Doch Hotel-Patriarchin Isabel tut, was sie schon immer tat: Sie zeigt ihrer einfallsreichen Tochter die kalte Schulter.



Bald schon überschlagen sich die Ereignisse im Hotel Barcelona: Die spanische Prinzessin Valeria, die derzeit im Haus residiert, wird vermisst. Sie hat die Chefbutlerin Aga dazu überredet, mit ihr die Rollen zu tauschen, um so völlig unbemerkt aus der Nobelherberge zu verschwinden. Doch zu welchem Zweck – und wohin?



Als der Trick entdeckt wird, gerät die alleinerziehende Mutter Aga in große Schwierigkeiten: Sollte der Prinzessin ohne Bodyguards etwas zustoßen, wäre Aga als Fluchthelferin mitverantwortlich. Mit Mateos Unterstützung findet Laura eine Spur zu dem verschwundenen Ehrengast: in einer zwielichtigen Gegend am Rande Barcelonas. Bei einer rasanten Verfolgungsjagd kommen sich Laura und Mateo auf unerwartete Weise näher.