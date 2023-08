Sie macht sich große Sorgen, dass er immer noch nicht mit seinem alten Leben abgeschlossen hat. Als sich der Streit zwischen Mutter und Sohn zuspitzt und Pedro sich von allen missverstanden fühlt, bringt er sich in Lebensgefahr.



Lauras Eltern bereiten unterdessen die Renovierung und die damit zusammenhängende schwierige finanzielle Lage ihres Hotels immer größere Sorgen. Laura findet heraus, dass ein Angestellter vertrauliche Informationen an vermutlich genau jene Holding weitergegeben hat, die dem Hotel Barcelona schon seit einiger Zeit das Leben schwer macht. Doch wer ist der Verräter in den eigenen Reihen, und wer will das traditionsreiche Familienunternehmen zerstören?



Viktor unterzeichnet schließlich einen Privatkredit, um die unausweichlichen Renovierungen stemmen zu können. Nur so hat das Hotel Barcelona noch eine Zukunft. Doch damit landet er geradewegs in der Falle seiner Feinde.



Isabel trifft ihren Jugendfreund Gustavo nach langer Zeit wieder. Was niemand ahnt: Die beiden verbindet ein Geheimnis, das schon lange auf Isabels Gewissen lastet. Würde es entdeckt, könnte die Hoteliersfamilie daran endgültig zerbrechen.



Seit die Chefbutlerin Aga ihre Wohnung verloren hat, lebt die alleinerziehende Mutter mit ihrer kleinen Tochter in einem Kleinbus. Ihre heimliche Wohnungssuche während der Arbeitszeit kostet sie ihren Job im Hotel.



Küchenchef Castillo ist derweil schockverliebt, als er seine Jugendfreundin Nina wieder trifft. Die Bloggerin erkundet mit seiner Hilfe das Hotel und interessiert sich nicht nur für Castillo, sondern auch für den "Grand Azul", einen Diamanten von unschätzbarem Wert, der im Hotel Barcelona anlässlich einer exklusiven Messe ausgestellt wird. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Panzerglas, Kameras und Bewegungsmelder schützen den Stein. Als er verschwindet, richtet sich der Verdacht schnell gegen eine Person: Nina. Doch steckt sie wirklich hinter diesem genialen Diebes-Coup?