Huss - Verbrechen am Fjord: Bewährungsproben

Die junge Polizeianwärterin Katarina, Kati, Huss beginnt ihren Dienst als Streifenpolizistin in Göteborg in Schweden. Kati findet sich in der neuen Einheit gut zurecht, eckt aber auch an.

Im TV-Programm: ZDF, 02.05.2021, 22:15 - 23:40 Im TV-Programm: ZDF, 02.05.2021, 22:15 - 23:40 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 02.05.2021, 10:00 Video herunterladen