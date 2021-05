Der flüchtige Zuhälter Piotr scheint Robert und Johan zu kennen. Kati bekommt mit, wie Robert von einem schwarzen Auto überfahren wird. Er liegt anschließend im Krankenhaus und wird im künstlichen Koma gehalten. Kati findet heraus, dass Kalle während der Krawalle von einem Stein getroffen wurde. Der Werfer wurde nie gefasst. Als Kalle stirbt, ist die Einheit erschüttert. Auf der Beerdigung erscheint Robert betrunken und greift einen Kollegen an. Johan hält das Team mit Mühe und Not zusammen.



Kati schließt ihre Ausbildung ab und fängt als Ermittlerin an. Darius bittet sie, im Fall von Robert intern zu ermitteln, um ihn zu unterstützen. Sie finden heraus, dass Robert von dem Zuhälter Piotr überfahren wurde und vermuten, dass es innerhalb der Polizei einen Verräter gibt, der die Wahrheit hinter den Ausschreitungen verbergen möchte. Doch dieses Wissen ist gefährlich. Es könnte Katis Karriere zerstören und die ganze Polizei in Verruf bringen.