Neue Freunde

Für Kati ist es ein großer Schritt, undercover zu arbeiten. Aber sie freut sich darauf und hat wie gewöhnlich keine Angst, sondern ist voller Mut und Neugier. In den Klubs von Göteborg geht sie steil mit der jungen Dealerin Ella. Schon bald steht Kati vor einer schwierigen Entscheidung, weil Ella eine gute Freundin wird. Als die beiden in eine brenzlige Situation kommen, kann sich Kati zum Glück auf Johan und sein Team verlassen. Auch Darius unterstützt Kati und hilft ihr in der Not.



Im Revier lernt Kati auch Mari kennen, die für die Technik zuständig ist und Kati verkabelt. Von ihr erfährt sie, dass Robert mal mit Mari zusammen war und dass er sich seit den Krawallen verändert hat. Johan stört es, dass die beiden sich über Robert unterhalten. Auch Katis Mutter ermahnt sie, vorsichtiger zu sein. Ella führt Kati auf eine Fähre Richtung Kiel. Doch anstatt am Zielhafen auszusteigen, treffen die beiden sich mit dem dubiosen Hansi.