Ein neues Kapitel im Leben von Caro und Yannik beginnt. Verliebt, zusammengekommen, zusammengeblieben und jetzt auch noch dieselbe Adresse. Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich ein "Wir" ist und Freunde und Familie zu "uns" kommen? Was ist noch "meins" oder wo fängt "deins" an? Und darf man sich überhaupt noch einen runterholen?

Während sich Caro und Yannik als Paar neu eingrooven müssen, sollen bei Svenja und Sven bald die Hochzeitsglocken läuten. Ein großes Versprechen. Vielleicht ein zu großes? Jackie und Tüffi sind dagegen noch auf der Suche. Auch keine leichte Aufgabe. Denn selbst wenn man jemanden gefunden hat, muss man diesen Jemand noch davon überzeugen, dass man selbst auch der oder die Richtige ist. Und das auch noch zum richtigen Zeitpunkt!

In acht neuen Folgen stehen Caro und Yannik in der zweiten Staffel von "Ich dich auch" vor all den Herausforderungen, die eine wachsende Liebe und das gemeinsame Erwachsenwerden mit sich bringen. Als wäre das nicht genug, sind da noch die omnipräsenten üblichen Verdächtigen, Yannicks schwangere Ex-Freundin, ein vermeintlicher Knoblauchschäler, eine Zecke, eine kaputte Klospülung und vieles, vieles mehr.



Creative Producer und Headautor ist Jochen Wigand, der gemeinsam mit Svenja Ingwersen, Dario Haramustek und Friedolin Müller die Bücher geschrieben hat. Regie führten Aki Wegner und Johannes Schröder. Produziert wird die Serie von der Tower Productions GmbH im Auftrag von ZDFneo. Verantwortliche Redakteurin ist Jutta Kämmerer.