Kerstin freut sich über Frederics Fürsorge und besonders über sein Geschenk: ein Wunscharmband aus Pferdehaaren, geflochten aus "Carthagos" Mähne.



Auf dem Immenhof erscheint Moritz, der dort 100 Stunden Strafarbeit ableisten soll. Die Gräfin hat diese Vereinbarung mit einem alten Freund, Amtsrichter Pönninghaus, getroffen. Beide halten es für pädagogisch richtig, den Jungen, der einen Hund mit einem Knallfrosch malträtiert hat, mit Tieren arbeiten zu lassen. Die Mädchen sind entsetzt darüber. Keine will ihr Pferd auch nur eine Minute dem Tierquäler überlassen.



Stefan hat im Verlagshaus im Hamburg seinen großen Auftritt: Er präsentiert einem Gremium seine Blattkritik. Auch Stefans Nachfolger, der Chefredakteur und der Verleger hören seinen engagierten Vortrag. Was er an Kritik vorzubringen hat, ist massiv, aber objektiv. Stefan macht dieser Ausflug in den Journalismus viel Spaß. Hanna dagegen fürchtet, Stefan könne jetzt dem Landleben auf Immenhof den Rücken kehren, um endgültig in seinen alten Beruf zurückzukehren.



Immer häufiger besucht die Gräfin PS in seinem Haus am See. In Gesprächen kommen sich die beiden näher und verbringen schöne Abende miteinander.



Mittlerweile zieht Peter von Bantz - unbemerkt von den Bewohnern des Immenhofes - wieder einmal die Fäden für undurchsichtige Geschäfte. Auf dem Grundbuchamt verschafft er sich Einblick in Zahlen und Fakten über den Immenhof-Besitz.



Gräfin Bantz macht sich Sorgen um ihre alte Lieblingsstute "Eglantine". Die Gräfin verbringt viele Stunden mit dem kranken Pferd. Wilhelm, Stefan und Hanna versuchen, ihr Mut zu machen, doch die Gräfin spürt, dass "Eglantine" sterben wird.