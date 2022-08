Brandnacht und Feuertaufe

Hanna entdeckt in Timmis Schulranzen auffallend viele Markstücke. Sie weiß nicht, dass Timmi das Geld dringend braucht, um für seinen neuen heimlichen Liebling Tarzan, einem zugelaufenen Hund, Medizin zu kaufen.

Gräfin Bantz, Stefan und PS nehmen eine Einladung auf Schloss Meyer-Amden an. Belanglose Konversation. PS verschwindet sang- und klanglos. Enttäuscht und einsam, wie er sich fühlt, greift er in seinem kleinen Haus am See zum Alkohol und, ehe er sich versieht, brennt es um ihn herum lichterloh. Hanna und Janusz, der Hanna spürbar den Hof macht, entdecken gottlob den Brand. Es gelingt ihnen, PS aus dem brennenden Haus zu befreien. Die Gräfin und PS, die sich spürbar mögen, rücken nun im wahrsten Sinne des Wortes, näher zusammen.