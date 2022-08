Doch Stefan macht ihr Mut: Voller Elan setzt er sich bereits mit den neuesten EG-Bestimmungen auseinander und ist Feuer und Flamme für das Projekt. Peter Stahl, PS, startet, nachdem er sich mit einer Rede von seinen Mitarbeitern verabschiedet hat, mit einem Hubschrauber zu einem Flug über das Immenhof-Anwesen. Das Häuschen am See gefällt ihm besonders. Hier will er künftig leben und vor allem - angeln. Die alten Immenhof-Bewohner müssen sich derweil an den Gedanken gewöhnen, dass der Hof möglicherweise umstrukturiert und modernisiert wird, da jetzt auch die Christiansens vom Ertrag leben müssen.

Die Gräfin erwartet Dr. Schwabe, der sich den erfolgversprechenden Hengst "Carthago" ansehen möchte. Schwabe ist Vertreter der Reiterlichen Vereinigung Warendorf. Kerstin reitet "Carthago" über den Parcours, und Schwabe ist mehr als beeindruckt. Mit dem Hinweis auf die neuen Besitzer und die noch nicht diskutierten Pläne zum Fortgang der Pferdezucht muss die Gräfin Dr. Schwabes Erwartungen dämpfen.

Um Grundsätzliches, wie die künftige Wohnsituation im Herrenhaus und die Arbeitsteilung zu besprechen, lädt die Gräfin Stefan und Hanna zum Essen ein. Nach einer gemeinsamen Besichtigung treffen sie auf PS, der ihnen das alte Haus am See als sein neues Heim präsentiert.

Doch schon vor dem Einzug der Christiansens beginnen auf Immenhof die Probleme: Herr Bergemeister, der auf Immenhof sechs Pferde betreuen lässt, holt überraschend seine Tiere ab, nachdem er erfahren hat, dass Stefan der künftige Besitzer ist. Vor Jahren hatte Stefan, damals noch Chefredakteur, Enthüllungen über Bergemeisters Firma veröffentlicht, die Bergemeister in große Schwierigkeiten brachten. Auf dem Hof treffen Bergemeister und Stefan aufeinander, und es kommt zu einem heftigen Wortwechsel. Der Immenhof verliert mit Bergemeister einen guten Kunden. Besonders hart trifft Bergemeisters Entscheidung die kleine Mareike Schröder, die sich voller Liebe um das Pferd "Erlkönig" gekümmert hat. Mareike, die aus einem zerstrittenen Elternhaus stammt und für die das Tier der treueste Freund war, ist verzweifelt.