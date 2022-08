Während Kerstin sich im Krankenhaus erholt, trainiert Frederic unermüdlich mit der Olympia-Hoffnung "Carthago".

Peter von Bantz' zwielichtige Geschäfte sind inzwischen weit fortgeschritten. Niemand ahnt, was er vorhat: Er will Investoren den Immenhof-Besitz als künftigen Industriepark anbieten. Um schnell an Geld zu kommen, schreckt er auch nicht davor zurück, den Schmuck seiner Tante zu stehlen.



In einem Reitsportgeschäft trifft PS zufällig Dr. Trepkau, ein Mitglied des Olympischen Komitees. PS überzeugt ihn von der Notwendigkeit eines Besuches auf Immenhof zur Begutachtung "Carthagos".



Stefan erhält aus Hamburg einen Anruf von seiner ehemaligen Kollegin Sybille Voss. Von ihr erfährt er, dass der Verleger ihn als verantwortlichen Redakteur eines neuen Nachrichtenmagazins einstellen möchte. Unter dem Vorwand, eine Holzlieferung prüfen zu wollen, fährt er nach Hamburg und trifft sich dort mit Sybille, um Näheres über die neue Zeitschrift zu erfahren. Die Gräfin, die ebenfalls nach Hamburg wollte und die Mitfahrgelegenheit gerne wahrgenommen hätte, macht sich jetzt mit Hanna auf den Weg in die Hansestadt. Bei ihrem Einkaufsbummel in der City hat das Schicksal seine Hand im Spiel: Sie entdecken Stefan in Begleitung von Sybille.