In 80 Tagen um die Welt (5)

In Hongkong angekommen, geht Fogg als Erstes zur Bank, um Geld für Unterkunft und Weiterreise zu holen. Doch Kneedling hat dafür gesorgt, dass die Bank Fogg eine Auszahlung verweigert. Kneedling hat sich als Polizist ausgegeben und behauptet, dass Fogg ein Betrüger und Dieb sei, der per Haftbefehl gesucht werde. Passepartout besorgt den dreien daraufhin eine sehr bescheidene private Unterkunft, da er früher schon einmal in Hongkong war und ein paar Leute kennt.



Der britische Gouverneur Rowbotham und seine Frau Lady Clemency veranstalten zu Ehren Foggs eine Gartenparty. Lady Clemency hat die Reise-Kolumnen von Abigail Fix im "Daily Telegraph" verschlungen und ist eine glühende Verehrerin Foggs. Ihr Mann beäugt Fogg stattdessen misstrauisch und mit einer gehörigen Portion Eifersucht.



Fogg versucht auf dem Fest, das nötige Geld für eine zügige Weiterreise aufzutreiben. Er ist allerdings geschockt, als er beim Small Talk erfährt, dass Fix einen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie über Estella, Fogg und sein gebrochenes Herz schreibt, wovon Fogg ihr im Delirium erzählt hatte. Fogg verlässt die Gesellschaft wutentbrannt - ohne Sponsoren gefunden zu haben.

Passepartout sieht sich gezwungen, einen alternativen Plan in die Tat umzusetzen.



Ein Triaden-Boss, den er von früher kennt, hat Passepartout Geld geboten, wenn er ein Jade-Amulett, den Weißen Drachen von Hongkong stiehlt, das sich im Besitz des Gouverneurs von Hongkong befindet. Ursprünglich habe es seinen Vorfahren gehört. Auch auf der Gartenparty trägt Lady Clemency diesen weißen Drachen in ihrem Dekolleté zur Schau. Nachts nach der Party dringt Passepartout in die Schlafgemächer der Gouverneursvilla ein und entwendet den Drachen. Am nächsten Tag erscheint der Polizeichef Hongkongs, ein guter Freund des Gouverneurs bei Fogg, bezichtigt ihn des Diebstahls und verhaftet ihn. Fogg landet in einer dunklen Zelle, zwölf Peitschenhiebe werden als Strafe festgesetzt.



Nach einer Aussprache zwischen Passepartout und Fix suchen die beiden den Gouverneur und seine Frau auf und gestehen ihnen die Wahrheit. Erst nach Fürsprache von Lady Clemency unterschreibt Gouverneur Rowbotham eine Begnadigung Foggs. Passepartout und Fix eilen damit zum Gefängnishof, können jedoch nicht verhindern, dass Fogg einen ersten, traumatisierenden Peitschenhieb erhält, bevor er freigelassen wird.



Als Fogg mit Fix und Passepartout schließlich den Dampfer nach Yokohama betritt, ist er in sich gekehrt und wortkarg. Am Abend auf hoher See tritt Kneedling an Fogg heran. Mit gezogener Waffe zwingt er Fogg zu einem Spaziergang an Deck.