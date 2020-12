Interview mit Rudolf Kowalski

Gut, man muss sich nur an deren Dialekt gewöhnen (lacht). Die Tonation erinnert mich etwas an den Mannheimer Dialekt, den ich während meines sechsjährigen Engagements am dortigen Nationaltheater intensiv kennengelernt habe. Es gibt in Mannheim ein Sprichwort: Man weint in dieser Stadt zweimal: wenn man kommt und wenn man geht. Und das stimmt tatsächlich. Aber ich habe viele liebe Freunde dort gewonnen und mich sehr wohl gefühlt. So ähnlich ging es mir auch mit den Saarländern. Früher hatte ich das Saarland immer verbunden mit Stahlarbeit und Zechen, so wie in der Region den Ruhrpott, aus dem ich komme. Aber das Saarland ist ja ein wunderbar grünes Bundesland, offen und frei sind die Landschaften. Es gibt erstaunlich viel Natur in der Gegend.