Das dunkle Haus

Zu Maritas Überraschung trifft auch ihr Vater Stieg unerwartet in Hallberg ein. Der Universitätsprofessor für Tiermedizin behauptet, eine Auszeit auf dem Land zu benötigen, ist aber ganz wild darauf, Marita in der Praxis zu helfen. Diese ist davon weniger begeistert.



Inzwischen gelingt es Marita und Justus, in Kontakt mit dem "Eremiten" Paul zu kommen, der sich in einem düsteren, alleinstehenden Haus im Wald abgeschottet hat. Doch dann taucht eine junge Frau bei Paul auf: Julia Martinsson will offenbar mehr von Paul als nur Geschäftliches. Wie steht sie mit ihm in Beziehung? Und welches dunkle Geheimnis verbindet Marita und Pauls Lebensstränge?