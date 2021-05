Denn mit ihrem Besuch gerät Maja mitten hinein in alte und neue Familienkonflikte. Nicht nur der Hof hat große Probleme, die Ingrid vor Benno verheimlicht. Ingrids Ehe mit Majas Vater Samu steckt ebenfalls in der Krise.



Dazu gerät Maja auch zwischen die beiden sehr unterschiedlichen Männer Elias und Michel. Maja muss sich entscheiden, ob sie weiter auf der Flucht vor sich selbst leben will oder ob sie sich den Konflikten und Geheimnissen in ihrer Heimat stellt, um endlich ihren Frieden zu finden.