Am nächsten Morgen erscheint sie überraschend in Magnus Sigges Backstube und bietet ihm ihre Hilfe an. Mit Begeisterung macht sich die junge Frau, die Magnus Lucia nennt, an die Arbeit und scheint Talent zu haben, denn rasch entwickelt sie eigene Rezepte für Kekse und Kuchen, die bei der Kundschaft großen Anklang finden. Lucia lebt völlig auf, und auch auf Magnus übt die junge Frau eine magische Anziehung aus. Der Ort Sandbergen, die Arbeit in der Backstube und die Nähe zu Magnus lassen sie ihre Vergangenheit immer weniger vermissen.



Doch die steht einige Tage später in Form von Bernd vor ihr. Er ist ihr Lebensgefährte gewesen, bevor sie alleine die Segeltour unternahm und nicht zurückkehrte. Und sie ist Selma Alander, Mitinhaberin einer großen Backhauskette, die in allen Städten Schwedens Filialen unterhält. Kann die Idylle Sandbergen gegen die große Unternehmerwelt bestehen? Und ist die Bindung an die Vergangenheit stärker als die junge Liebe zu Magnus?