Denn Emma hat mit Hilla konkrete Pläne: Sie will sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Leitung ihres Seekartenverlages zurückziehen und Hilla nach der Hochzeit mit Max diese Position übergeben. Nur Emmas vertrauter Butler Christian versteht Hillas Nöte, aber er wagt nicht, gegen Emmas entschiedene Haltung anzutreten.



Während Hilla und Fredrik Erinnerungen an früher austauschen und zusammen geheime Orte ihrer gemeinsamen Kindheit aufsuchen, kommen sie sich immer näher. Doch Emma kann nicht verstehen, was ihre Enkelin mit dem Gärtner anfangen will. Sie beschwört ihn, sich von Hilla zu trennen.



Dann nehmen Emmas gesundheitliche Probleme zu, und sie muss sich dringend einer Herzoperation unterziehen. Doch sie will nur einwilligen, wenn Hilla und Max vorher heiraten. Hilla bringt es nicht übers Herz, der kranken Großmutter zu sagen, dass sie Max nicht heiraten kann.