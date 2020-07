Millionäre küsst man nicht

Vielleicht war es dann ihre Mutter Agneta, eine freigeistige Künstlerin, die ohnehin gegen die Institution Ehe ist?



Während Lina die Herkunft der mysteriösen SMS und ihre Gefühle für Max ergründen möchte, trifft Agneta beim Baden in ihrem See auf einen sympathischen Mann. Sie ahnt nicht, dass sie Gefallen an ihrem potenziellen Schwiegersohn Tomas gefunden hat, denn sie hat sich bislang geweigert, Tomas zu treffen.