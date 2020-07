Inga Lindström: Schatten der Vergangenheit

Doch als Hanna auf den aufstrebenden, talentierten Choreografen Jonas trifft, wird ihre Welt erschüttert: Sie erkennt durch ihn, wie sehr sie das Tanzen in ihrem Leben vermisst. Zwischen ihr und Jonas entwickelt sich eine merkwürdige Anziehung, die noch komplizierter wird, als er das Geheimnis seiner Herkunft lüftet. Hanna ist hin- und hergerissen zwischen der Geborgenheit in ihrer Ehe mit Bengt und der Rückkehr in die schillernde, leidenschaftliche, aber unstete Welt des Tanzes an der Seite von Jonas.