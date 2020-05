Inga Lindström: Vier Frauen und die Liebe

Auf dem Weg in ihr altes Zuhause sammeln die Frauen Erik Vanning auf, der auf der Landstraße wegen einer Autopanne festsitzt. In Svaneholm entdeckt Tuva, dass Ingeborg ihre Beziehung zu dem örtlichen Pastor Henning Nilsson vor den Schwestern verheimlicht.



Tuva erkennt, dass die Menschen um sie herum Zukunftspläne für ihr jeweiliges privates Glück schmieden, sie in ihrem Leben aber nur ihre Arbeit hat. Langsam beginnt Tuva, sich Erik zu öffnen, doch dann taucht dessen Tochter Lilli überraschend in Svaneholm auf.