Der Brettspiele-Magnat Victor Karras (Stuart Milligan) feiert seinen Geburtstag in großem Stil mit zahlreichen Gästen in seinem luxuriösen Palast Houten Manor auf einer Insel, die nur über eine Kettenfähre erreichbar ist. Gekrönt werden soll der Abend durch eine Krimi-Theater-Einlage der Familie Welles.



Bevor Hugo Welles (Adrian Edmondson) als "Inspektor Doppler" jedoch richtig zum Zuge kommt, stirbt Victor Karras unter verdächtigen Umständen. Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) und Sergeant Winter (Nick Hendrix) beginnen mit den Ermittlungen, während die Partygäste von der Insel gebracht werden.



Als sich nur noch eine Handvoll Gäste - Familie und enge Freunde - mit Barnaby und Winter in Houten Manor befindet, wird die Kettenfähre vom Wind losgerissen, sodass Ermittler und Verdächtige bis auf Weiteres in Houten Manor gefangen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl das Festnetztelefon ausgefallen als auch der Handyempfang gestört ist.



Da Victor durch eine Zyanwasserstoff-Vergiftung getötet wurde, konzentriert sich Barnabys Ermittlung auf die letzten 15 bis 30 Minuten seines Lebens und die Frage, was er gegessen, getrunken oder sonst wie zu sich genommen haben könnte.



Die verbliebenen Gäste und Familienmitglieder hätten alle ein mehr oder weniger gutes Motiv für den Mord an Victor, allen voran seine Frau Eleanor (Rachael Stirling), ihre Schwester Alicia (Georgina Rich) und ihr Ehemann Paul (Paul Bazely), Victors ehemaliger Steuerberater.



Auch Victors Tochter aus erster Ehe, Danni Karras (Vanessa Emme), und ihr Ehemann Noah Adomakoh (Aki Omoshaybi) sowie die Familie Welles - Helen (Caroline Quentin), Hugo und Andrew (Ed White) - tragen düstere Geheimnisse in sich. Es scheint aber niemand Gelegenheit gehabt zu haben, Victor in dem relativ engen Zeitfenster das Zyankali verabreicht zu haben.



Wenig hilfreich für Barnaby sind auch die wohlgemeinten, aber weitgehend sinnlosen Hilfsangebote seines "Kollegen" Inspektor Doppler, alias Hugo Welles. Dies ändert sich abrupt, als Hugo zunächst vor seiner Frau Helen und dann in Anwesenheit aller verkündet, er stehe kurz davor, den Mörder zu entlarven. Barnaby kann es nicht fassen: Soll ein drittklassiger Schauspieler am Ende der bessere Ermittler sein?